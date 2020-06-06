Модульная кухня: 5 аргументов «за»

Стиль, размер, форма — основные критерии, которые необходимо учитывать при выборе кухонного гарнитура. Каждому хочется создать уголок, наполненный уютом, где удобно создавать кулинарные шедевры и отдыхать всей семьей. И лучшее решение, чтобы реализовать это желание, — модульная кухня. В чем ее особенность? И какими достоинствами обладают такие гарнитуры? Читайте далее.

5 преимуществ модульной кухни

Такой вид мебели позволяет обставить помещение максимально практично, удобно и функционально. Модульные кухни обладают рядом достоинств. 5 аргументов, чтобы выбрать именно такой вид меблировки:

1. Широкие возможности. Со временем элементы можно заменить, добавить новые.

2. Кухня «под себя». Среди разнообразия тумб и шкафов разных размеров легко подобрать комплект для комнаты любой площади. Это позволяет максимально рационально использовать пространство, не загромождать его.

3. Простота сборки. Модульная кухня не доставит проблем при переезде. Она легко разбирается и собирается на новом месте.

4. Максимальная функциональность. Такой тип мебели позволяет организовать пространство наиболее удачным способом.

5. Разнообразие материалов и цветов. Сегодня в ассортименте представлен богатая палитра красок и текстур, чтобы каждый смог подобрать идеальное решение для интерьера.

Модульная мебель классифицируется по варианту расстановки. Наиболее популярный вариант — линейный. Все элементы гарнитуры выстроены вдоль одной стены. Такой вариант прекрасно подойдет для кухни правильной формы.

В маленьком помещении можно использовать угловой способ расстановки. Преимущества способа: компактность и эргономичность.

При параллельной расстановке секции устанавливаются вдоль стен друг напротив друга. Это прекрасное решение для узкой, прямоугольной или просторной, квадратной кухни. Плюс — большое количество поверхностей для готовки и множество секций для хранения.

Особенности выбора

Как выбрать идеальный вариант? Первое — определитесь с набором комплекта: какие элементы вам нужны и сколько. Ответы на эти вопросы зависят от площади помещения и размеров самих секций.

Второй критерий — цветовая гамма. Яркие краски добавят кухне настроения. Они сделают гарнитур главным акцентом комнаты. Если в оформлении уже использовались красочные элементы (материалы отделки, текстиль, аксессуары), выбирайте нейтральные, светлые тона. «Вечный» и нестареющий вариант — белый или природный оттенок дерева.

Третий нюанс — материал. Фасады мебели должны быть неприхотливыми в уходе, прочными, температурным колебаниям. Такими характеристиками обладают конструкции из МДФ и ДСП.

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