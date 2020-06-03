Постельное белье евро – как выбрать и не прогадать

Одним из важнейших элементов в любой спальне является постельное белье. Именно этот текстиль обеспечивает не только привлекательный внешний вид кровати, но и комфорт во время отдыха.

На сегодняшний день советские стандарты касательно этого предмета быта уже не актуальны, так как под влиянием западных веяний изменились тренды не только по отношению к текстилю, но и конфигурации спальни в целом. Так сейчас востребован постельного белье евро. Такой формат изделия подразумевает набор, соответствующий стандарту Европы. Это касается не материалов, качества или особенностях кроя, а самого размера продукции.

Ассортимент товаров

По своим габаритам все элементы отличаются от классического двуспального комплекта. Ширина чехлов для одеяла может достигать 225 см., а самих простыней – до 240-260 сантиметров. В длину белье евро тоже значительно больше устаревших аналогов и составляет 280 сантиметров, а пододеяльники — 245 см.

Наволочки на подушки в евро наборах также имеют свои особенности. Как правило, они имеют размер 50×70 см и необычную кайму по краю. Такие экземпляры с тканевой полоской по периметру или бокам называют «оксфордской». Однако попадаются и изделия без таких ушек, просто со швом по краям.

Интернет-магазин постельного белья «Эней-Плюс» предлагает широкий ассортимент продукции собственного производства, изготовленной по европейским стандартам. На сайте доступно приобрести как подарочные наборы, так и классические комплекты для повседневного применения.

На что обратить внимание при выборе евро товара?

Прежде чем купить постельное белье евро важно взять во внимание несколько главных аспектов. Это поможет подобрать вариант, который отлично впишется в дизайн спальни, будет удобен в применении и обеспечит должный уровень комфорта.

Тип материала

Хорошее изделие всегда производится только из качественных натуральных тканей. Такие полотна обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики товара, а также создают приятные тактильные ощущения при контакте с кожей. К тому же такие материалы обеспечивают нормальную терморегуляцию организма во время отдыха, впитывают лишнюю влагу и не статичны, то есть не электризуются и не притягивают к себе пыль и ворс. На современном рынке появляются и экземпляры из искусственных тканей, которые отлично сохраняют насыщенность окраса, качество рисунка, обладают повышенной износоустойчивостью и к тому же практически не мнутся.

Купить постельное белье в Украине от швейного предприятия «Эней-Плюс» — это дальновидное решение. Компания предлагает изделия из прочных, гигроскопичных, гипоаллергенных и приятных на ощупь тканей:

бязь;

атлас;

сатин;

шелк;

лен;

поликоттон;

ранфорс.

Все эти полотно хорошо стираются и служат долгое время.

Качество пошива

Дешевое постельное белье евро – это не всегда высокое качество кроя и шитья. Поэтому стоит внимательно осматривать комплект. Так не должно быть:

затяжек;

деформаций формы;

торчащих ниток;

косых швов.

Постельное белье Киев от «Эней-Плюс» изготавливается в соответствии со стандартами ГОСТ, что гарантирует качество каждого набора.

Цветовая гамма и дизайн – это вопрос вкусовых предпочтений. Поэтому тут нужно ориентироваться на личные пожелания, а не модные веяния.

Стоимость

Цена на постельное белье от производителя, как правило, всегда ниже, так как такая покупка приобретается напрямую от фабрики, исключая посредников. Так будет отсутствовать лишняя наценка, а за качество будет отвечать сам бренд.

Наволочка и пододеяльник имеют разрез, который может фиксироваться с помощью:

замка;

пуговиц;

завязок;

кнопок.

Есть и классический и самый простой вариант с отворотом в виде кармана.

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