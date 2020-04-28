Кращий асортимент рушників та доставка до оселі в період карантину від інтернет-магазину Домашній

У період карантину правила особистої гігієни вийшли на перший план. І важливо їх дотримуватися не тільки у громадських місцях, а і вдома. Тому чисті рушники - це запорука вашого здоров'я. У кожного в родині повинен бути особистий рушник як для рук так і для тіла. Але активне щоденне використання вимагає їх частої зміни та прання, що псує волокна та призводить до більш швидкого зносу текстилю.

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Інтернет-магазин “Домашній” пропонує оптимально комфортні, 100% натуральні та зручні у використанні рушники для різних потреб. Моделі відрізняються щільністю та матеріалом виготовлення. Можна купити окремо або у наборі.

Рушники для рук представлені у різних розмірах. Оптимальні варіанти - 50х60 см, 40х70 см, 50х90 см. З середньою щільністю - 350-450 г/м². Вони швидко вбирають вологу. Моделі в яскравих кольорах та з декором будуть створювати чудову атмосферу у ванній кімнаті і піднімати настрій.

Для кухні вибирайте в інтернет-магазині “Домашній” махрові або вафельні рушники невеликих розмірів. Ними зручно користуватися та легко за ними доглядати.

Великі і пухнасті банні рушники ви можете підібрати на сайті у різному розмірі і в красивому оформленні. Зверніть увагу на такий нюанс - чим вище щільність, тим рушник швидше вбере вологу, але буде довго висихати.

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Інтернет-магазин “Домашній”, турбуючись про безпеку клієнтів під час пандемії, пропонує доставку за адресою у Києві та в інших містах України. Достатньо вказати адресу при замовленні. Якщо ця послуга вам не потрібна, товар приїде на зручне для вас відділення “Нової пошти”.

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