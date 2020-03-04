Скоро у відпустку: б’юті-мінімум для крутих селфі

До початку відпускного сезону залишаються лічені тижні. Продумані маршрути, куплені квитки і заброньовані готелі. Залишилось привести до ладу тіло: ваші велнес-Сторіс повинні заповнюватися портретами і селфі. Складіть програму-мінімум «скоро у відпустку» . Що потрібно, крім дієти і фітнесу?

Очищення

Прищі і висипання на обличчі нікого не прикрашають. Мінімум за два тижні до відпустки варто робити ультразвукову чистку та делікатну алмазну (або лазерну) шліфовку шкіри. Спровоковані сальними пробками вугри не проявляться і загар ляже набагато рівно.

Якщо ви блондинка і фотоепіляція категорично не підходить, підготуйтеся до депіляції. Видалення волосся за допомогою цукрової пасти або гарячого воску гарантовано позбавляють від волосатості на місяць. Віск з цінними маслами + баночний або касетний воскоплав купити в Києві або будь-якому місті України ви зможете в онлайн-режимі на сайті «Естетік-Сервіс».

Брюнетки за кілька місяців зможуть позбутися більшості волосся за допомогою лазерної або фотоепіляції. Ці процедури в домашніх умовах не проводять: потрібен кваліфікований майстер і безпечний апарат.

Схуднення

Зайвий жир і набряки на фотографіях: брр ... Пройдіть курс пресотерапії для нормалізації її лимфодренажа. Процедура безпечна і схожа на дію рукава тонометра. Залежно від ступеня занедбаності проблеми курс проводять на все тіло або окремі кінцівки.

LPG, або вакуумно-роликовий масаж спочатку був придуманий для швидкої реабілітації пацієнтів після ДТП. Побічний ефект процедури у повній мірі оцінили косметологи: втягнута вакуумом шкірна складка настільки ретельно опрацьовується роликами, що жирові клітини розщеплюються і целюліт зникає. Не забудьте про ендермологічний костюм, інакше залишаться синці. До речі: один LPG -масаж дорівнює 8-10 сеансів ручного масажу.

Ультразвукова кавітація допоможе позбутися від жирових прошарків в місцях, важкодоступних для спортивних тренажерів. Ефективна і безкровна альтернатива ліпосакції робить тонше талію, прибирає жирок на стегнах, друге підборіддя і обвисаючі передпліччя.

Краса

Біоревіталізація, мезотерапія і РФ-ліфтинг в комплексі змушують підтягнуту і зволожену шкіру буквально світитися зсередини. У разі, якщо вас турбує гіпергідроз, пройдіть процедуру ботулінотоксин-терапіі: мінімум на півроку забудете про мокрі стопи, долоні та пахви.

От і все. Тільки ви будете знати, як просто виглядати “природно” красивою.