Газові варильні поверхні на дві конфорки: як вибрати

Газова варильна поверхня на дві конфорки допомагає заощадити місце на маленькій кухні. При цьому така консоль має аналогічні функції, що й повноцінні моделі на 4-5 конфорок. У яких випадках є сенс встановлювати прилад на дві конфорки та чи вистачить їх для приготування страв на велику родину, нумо з’ясовувати.

Кому підійдуть поверхні на дві конфорки

Двоконфорні панелі мають головну особливість – невеликі габарити. Зокрема, варильна поверхня Domino Electrolux завширшки лише 29 см. Такий розмір дозволяє раціонально використовувати простір на кухні. До того ж, прилад коштує на 40-50% дешевше у порівнянні з панеллю стандартного розміру на 3-5 конфорок.

Іноді господині купують додаткову модульну поверхню, але при цьому мають повноцінну електричну плиту на чотири конфорки. Наприклад, на випадок, якщо виникнуть проблеми з енергопостачанням, чи коли господиня вирішила приготувати одночасно багато страв.

Також варильну поверхню на дві конфорки обирають, коли у родині готують мало та рідко. Або ж навпаки, якщо жінка готує не лише на плиті, а й використовує мультиварку, духову шафу та мікрохвильову пічку.

Обмеження за газовими нормативами

Законодавчі обмеження і справді існують. Згідно з п. 9.27 ДБН В.2.5-20:2018 (норми газопостачання), аби облаштувати плиту з двома пальниками, площа приміщення має бути не менш як 8 кв. м. Такі плити встановлюють у смарт-квартирах, кухнях у «хрущовках» та колишніх гуртожитках.

Для встановлення плити на три конфорки площа кухні має бути більш як 12 кв. м, на чотири та більше – 15 кв. м. Для заміських будинків та дач чудово підійде газова поверхня Domino від Електролюкс, адже не потрібно переплачувати за повноцінну плиту.

Переваги невеликої варильної поверхні

Газові консолі на дві конфорки мають такі переваги:

Можна встановити у невеликому приміщенні, коли недостатньо місця.

Є великий вибір типів покриття як і в класичних поверхнях: емальовані, з нержавіючої сталі, скляні.

90% сучасних моделей мають механізм «газ-контроль», а також адаптери під WOK-посуд.

У комплекті є форсунки під балонний газ для встановлення на дачі.

Високоякісні чавунні підставки для посуду.

Конфорки зазвичай мають різний розмір для приготування страв у різному посуді.

На що звернути увагу під час вибору

Перед купівлею радимо обрати кілька брендів та зробити порівняння між різними приладами. Зокрема, поверхні на два пальники можна знайти у виробників Electrolux, Bosch, Beko, Zanussi, Liberty тощо. Далі потрібно визначитися з матеріалом поверхні. Міцнішими є поверхні зі скла, але вони бояться точкових сильних ударів. Практичними є емальовані моделі та з нержавіючої сталі.

Функціонал консолей у всіх виробників майже однаковий. Певні бренди доповнюють поверхню WOK-конфоркою для спеціального посуду або конфоркою з кількома рядами полум’я. Зручна функція – наявність електрозапалювання, але тоді прилад потрібно додатково вмикати в розетку. Також корисна функція «газ-контроль», що перекриває постачання газу, коли конфорка погасла.

Отже, не слід сприймати газову поверхню на дві конфорки як неповноцінну плиту. Адже пристрій має такі ж функції, як і моделі з більшою кількістю точок нагріву, але при цьому дозволяє заощадити місце та гроші на їхньому придбанні.