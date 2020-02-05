Способы очистить стиральную машинку от неприятного запаха

Неприятный запах из стиральной машины является распространенной проблемой, с ней сталкиваются практически все пользователи бытовой техники. Чаще всего причиной появления запаха является закрывание дверцы сразу же после извлечения белья после стирки, часть влаги остается на уплотнителе, часть в барабане, а в герметичных условиях образуется инкубатор для микроорганизмов и бактерий, который и становятся причиной неприятного запаха. Если сами вы избавиться от этой проблемы не можете и ваше месторасположение Киев, воспользуйтесь услугами мастера по ремонту стиральных машин, и получите профессиональную помощь.

Способы избавления от неприятного запаха:

Использование простой пищевой соды. Прежде чем обращаться к профессионалам и выполнять ремонт стиральных машин, необходимо обратить внимание на бытовые методы избавления от запаха. Вам необходимо найти место образования плесени, от которого и исходит неприятный запах. Обратите внимание на внутреннюю часть уплотнителя дверцы, чаще всего именно там появляется проблема. Смешайте соду с водой до образования пасты, нанесите этот состав на место с плесенью, после очистите данное место от соды и включите режим полоскания, запах должен уйти. Не забывайте о том, что сода агрессивная, поэтому следует использовать резиновые перчатки для защиты. Лимонная кислота. Вы можете приобрести специальные чистящие средства для избавления от запаха в стиральной машине, они есть на рынке и стоимость у них довольно высокая. Тем не менее, на 75% они состоят именно из кислоты, которую вы можете купить в продуктовом магазине по минимальному ценнику. Лимонную кислоту добавляют в лоток для порошка, после чего выбирают режим стирки. В результате это позволит очистить стиральную машинку даже в недоступных местах и избавит от неприятного запаха. Готовое средство для очистки. В магазинах бытовой химии вы можете найти специальные чистящие средства, которые созданы для борьбы с неприятным запахом. Стоимость у них довольно высокая, но и эффективность на уровне. На упаковке указывается информация относительно того, как правильно пользоваться чистящим средством, соблюдайте данную инструкцию и у вас все получится.

Что делать, если ничего не помогает

Часто бывает так, что все эти способы не убирают неприятный запах, а даже немного его усиливают. Чаще всего такая проблема появляется во время обслуживания старой стиральной машины, которая повидала многое. В этом случае следует обратиться к профессионалам, они исследуют бытовую технику и найдут источник неприятного запаха. Проблема может быть в фильтре, который никогда не очищался и в результате стал рассадником для бактерий, проблемы могут быть внутри корпуса стиральной машинки, куда попадала влага, а в результате произошло образование очагов плесени.

Не стоит делать самостоятельные попытки разобрать стиральную машину или самостоятельно очищать внутренние компоненты. Без должного опыта, набора инструментов и специальной химии у вас это не получится. При этом разборка крупной бытовой техники может быть причиной вашего травматизма, лучше вызвать специалистов из сервисного центра, они быстро найдут оптимальное решение проблемы с запахом, а после окончания своей работы предоставят вам гарантию качества.