Каким должен быть флаер, чтобы заинтересовать клиента
Печать флаеров нужно доверять исключительно профессионалам.
Флаерами называют маленькие листовки, преимущественно рекламного характера. Они печатаются, чтобы собрать максимальную целевую аудиторию под определенное событие, потому печать флаеров в Киеве нужно доверять исключительно профессионалам. Они знают, что нужно учесть, чтобы получить эффективный рекламный инструмент и привлечь людей на какое-то мероприятие или мотивировать их сделать покупку в определённом магазине. Иногда такие листочки могут предоставлять скидки, что значительно повышает их ценность для человека, в руки которому они попали. Так что шансы, что флаер не окажется на свалке, значительно возрастают.
Каким должна быть листовка
Флаер – это одно из самых популярных типографических изделий, и у него есть множество особенностей. В частности, обычно его привязывают к конкретному событию, что позволяет выделить следующие особенности:
- Вешняя привлекательность. Очень важно чтобы флаер был внешне привлекателен. Это требуется, чтобы привлечь внимание потенциальной аудитории. Достичь этого можно с помощью максимально яркого и красочного дизайна.
- Минимальная информативность. Так как места мало, на флаере указывается минимум информации. Только главные факты. Например, куда идти/звонить/записываться и что за это получите. Никаких длинных перечней, только суть.
- Прочность. Поскольку бумагу могут долго хранить, поставить в сумку или в карман, важно чтобы она не порвалась при неосторожном обращении и на ней не стерлась краска.
- Компактность. Большие листовки будут неудобными в обращении. Как показала практика, максимально эффективным размером считается треть от листа А4. Он одновременно компактный, но способен поместить необходимый минимум информации.
Получается, что флаер – это небольшой листик бумаги, где минимум информации, но максимально яркий дизайн. Но при этом флаера-листовки могут быть разными:
- Привязанными только к конкретному событию. Например, в них может идти речь о конкретной акции, скидке и т.п. То есть, карточка работает здесь и сейчас, а через неделю информация уже может быть неактуальной.
- Долгоиграющие. В них идет речь о регулярных событиях. Например, что открылся магазин и потенциальный покупатель может в нем купить. Причем, этот товар будет в наличии не только сегодня, но и через месяц или даже год.
Также различают способ подачи информации. Есть односторонние и двусторонние модели. Логично прослеживается, что в первом случае для подачи данных используется только одна сторона, а во втором – обе. Двусторонний флаер стоит дороже, но эти траты оправдывают себя. Хотя если объём представленной информации небольшой, можно обойтись и односторонней печатью. Кроме того, она более выгодная, когда речь идет о разовом флаере, который не будет долго использоваться.
Требования к флаерам
Флаер – это довольно распространенный и популярный вид рекламы. Им могут пользоваться как крупные компании, так и небольшие фирмы, причем вне зависимости от сферы в которой они работают. Другими словами, рассматриваемый маркетинговый инструмент можно назвать универсальным рекламным средством, но чтобы он таким являлся важно соблюдать определенные условия.
- Важно чтобы флаер был не только красивым, но и креативным. Пройдясь по улице, человеку вручают несколько штук листовок каждый день, и именно ваш должен запомниться, вызвать интерес, чтобы человек прочитал, что написано на бумажке и возможно воспользовался предложенной услугой.
- Информация, которая подается на флаере должна быть понятной, несмотря на то, что места мало. Потому следует придерживаться соблюдения логической структуры, использовать привлекающие внимание шрифты и т.п.
- Текст должен содержать элементы, указывающие на выгодность предложения. Желательно чтобы информация была продающей.
- Дизайн желательно продолжать в той же цветовой гамме, что и на логотипе компании. Если серьезная компания выберет слишком легкомысленный флаер, её предложения не будут восприниматься достаточно серьезно.
Конечно, можно заказать изготовление простого черно-белого листика, указав на нем минимальный набор слов. Но скорее всего он не принесет нужного эффекта. Обычно люди не читают его содержимое, сразу выбрасывая флаер. подобный подход в глазах потребителей может рассматриваться как непрофессиональный подход к своей деятельности. Логично, что связываться с рассматриваемым брендом не захотят.