Каким должен быть флаер, чтобы заинтересовать клиента

Флаерами называют маленькие листовки, преимущественно рекламного характера. Они печатаются, чтобы собрать максимальную целевую аудиторию под определенное событие, потому печать флаеров в Киеве нужно доверять исключительно профессионалам. Они знают, что нужно учесть, чтобы получить эффективный рекламный инструмент и привлечь людей на какое-то мероприятие или мотивировать их сделать покупку в определённом магазине. Иногда такие листочки могут предоставлять скидки, что значительно повышает их ценность для человека, в руки которому они попали. Так что шансы, что флаер не окажется на свалке, значительно возрастают.

Каким должна быть листовка

Флаер – это одно из самых популярных типографических изделий, и у него есть множество особенностей. В частности, обычно его привязывают к конкретному событию, что позволяет выделить следующие особенности:

Вешняя привлекательность. Очень важно чтобы флаер был внешне привлекателен. Это требуется, чтобы привлечь внимание потенциальной аудитории. Достичь этого можно с помощью максимально яркого и красочного дизайна.

Минимальная информативность. Так как места мало, на флаере указывается минимум информации. Только главные факты. Например, куда идти/звонить/записываться и что за это получите. Никаких длинных перечней, только суть.

Прочность. Поскольку бумагу могут долго хранить, поставить в сумку или в карман, важно чтобы она не порвалась при неосторожном обращении и на ней не стерлась краска.

Компактность. Большие листовки будут неудобными в обращении. Как показала практика, максимально эффективным размером считается треть от листа А4. Он одновременно компактный, но способен поместить необходимый минимум информации.

Получается, что флаер – это небольшой листик бумаги, где минимум информации, но максимально яркий дизайн. Но при этом флаера-листовки могут быть разными:

Привязанными только к конкретному событию. Например, в них может идти речь о конкретной акции, скидке и т.п. То есть, карточка работает здесь и сейчас, а через неделю информация уже может быть неактуальной.

Долгоиграющие. В них идет речь о регулярных событиях. Например, что открылся магазин и потенциальный покупатель может в нем купить. Причем, этот товар будет в наличии не только сегодня, но и через месяц или даже год.

Также различают способ подачи информации. Есть односторонние и двусторонние модели. Логично прослеживается, что в первом случае для подачи данных используется только одна сторона, а во втором – обе. Двусторонний флаер стоит дороже, но эти траты оправдывают себя. Хотя если объём представленной информации небольшой, можно обойтись и односторонней печатью. Кроме того, она более выгодная, когда речь идет о разовом флаере, который не будет долго использоваться.

Требования к флаерам

Флаер – это довольно распространенный и популярный вид рекламы. Им могут пользоваться как крупные компании, так и небольшие фирмы, причем вне зависимости от сферы в которой они работают. Другими словами, рассматриваемый маркетинговый инструмент можно назвать универсальным рекламным средством, но чтобы он таким являлся важно соблюдать определенные условия.

Важно чтобы флаер был не только красивым, но и креативным. Пройдясь по улице, человеку вручают несколько штук листовок каждый день, и именно ваш должен запомниться, вызвать интерес, чтобы человек прочитал, что написано на бумажке и возможно воспользовался предложенной услугой.

Информация, которая подается на флаере должна быть понятной, несмотря на то, что места мало. Потому следует придерживаться соблюдения логической структуры, использовать привлекающие внимание шрифты и т.п.

Текст должен содержать элементы, указывающие на выгодность предложения. Желательно чтобы информация была продающей.

Дизайн желательно продолжать в той же цветовой гамме, что и на логотипе компании. Если серьезная компания выберет слишком легкомысленный флаер, её предложения не будут восприниматься достаточно серьезно.

Конечно, можно заказать изготовление простого черно-белого листика, указав на нем минимальный набор слов. Но скорее всего он не принесет нужного эффекта. Обычно люди не читают его содержимое, сразу выбрасывая флаер. подобный подход в глазах потребителей может рассматриваться как непрофессиональный подход к своей деятельности. Логично, что связываться с рассматриваемым брендом не захотят.