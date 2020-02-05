Оборудование для ресторанов в Украине: что такое вакууматор и зачем он нужен?

Вакуумный упаковщик – это специально предназначенное оборудование, которое нужно с целью упаковки различных продуктов питания в полиэтиленовые пакеты. Принцип работы базируется на том, что такое оборудование для кафе в Украине откачивает воздух и запаивает при помощи специального нагревательного элемента.

Естественно, в реальности такое ресторанное оборудование в Украине не работает в «вакуумной» среде в физическом смысле слова, но речь идет о устоявшимся слове. Если нет воздуха, то бактерии не могут размножаться, следовательно, продукты остаются свежими в течение длительного времени. Также есть специальное оборудование для ресторанов Maresto, которое дает возможность удалять не только воздух из пакетов, но также различных бутылок и контейнеров, что расширяет сферу деятельности, в которой работает вакуумный упаковщик в Киеве.

Что обеспечивает вакуумный упаковщик?

За счет вакуумного упаковщика, вы сразу сможете решить сразу несколько задач:

· продлевать срок хранения продуктов в холодильнике и за его пределами;

· предотвращать смешивание запахов между различными продуктами;

· экономить место в морозильной камере и холодильнике;

· позволяет готовить специальные блюда под методом су-вид;

· станет полезным элементом во время хранения специй и трав во влажном климате;

· идеальное решение для походов, т.к. исключается риск протекания продуктов, сохраняя вещи сухими.

И это только малая часть задач, с которыми без проблем справляется вакуумные упаковщики в Киеве.

Разновидности вакуумных упаковщиков

Несмотря на широкий выбор моделей, наиболее распространенным на отечественном рынке является электрическое устройство, которое работает от классической розетки. При этом есть и другое ресторанное оборудование, более экзотические модели. Самыми простыми моделями являются механические модели, которые представляют собой классический ручной насос, который работает в ручном режиме.

Если говорить о преимуществах механических моделей, то можно отметить только автономность. Дело в том, что ручной привод полностью исключает необходимость подключения к розетке, поэтому купить вакуумный упаковщик maresto.ua подобного типа можно для переносной кухни. Обычно такая модель имеет специально предназначенные пакеты для упаковки.

Также есть вакуумные упаковщики, которые работают от батареек. Их особенность заключается в том, что они работают не от сети и не нужно много механических усилий – достаточно просто подключить батарейки для работы. Они не особо удобны, если работать в стандартной кухне. Основной недостаток вакуумных упаковщиков портативного типа в том, что они могут работать только с пакетом, который имеет специально предназначенный клапан.

Для кухни в кафе или квартире есть также встраиваемые модели вакуумных упаковщиков, которые расположены в кухонных ящиках, которые, как и посудомоечные машины, устанавливаются и не портят интерьер. Но стоимость на такие модели значительно выше, чем на классическое оборудование.

Интернет-магазин Maresto позаботился о том, чтобы каждый желающий смог купить вакуумный упаковщик или другое оборудование для кафе и ресторанов на выгодных условиях. Среди широкого ассортимента вы гарантированно сможете подобрать оптимальное решение для себя. Если будут трудности при выборе, можете рассчитывать на поддержку менеджера-консультанта. Доставка проводится по всей Украине. В каталоге только товар известных брендов.