Як вибрати диван в квартиру - корисні поради

Без дивану і вітальня не вітальня. Важко уявити будь-яку квартиру без такого елементу інтер’єру. На дивані можна сидіти, лежати, читати, дивитись телевізор та робити ще багато різних речей. Часто такі меблі ще й служать місцем для сну. Таким чином, потрібно досить ретельно підійти до покупки цього виробу. Про те, як вибрати диван, щоб він ідеально підійшов вам по своїм характеристикам, а також де замовити перевезення дивану, ми й поговоримо зараз.

З чого почати вибір дивану для квартири

Перш ніж обрати підходящий диван для квартири, варто чітко оцінити, для чого вам такий виріб. Характеристики меблів сильно відрізняються, в залежності від того, де вони стоятимуть, а також яке в них буде призначення. Існують дивани для сну чи лежання, великі та маленькі моделі, звичайні та кутові вироби.

Найбільше значення при цьому має механізм розкладки та наповнювач спального місця. Якщо вас цікавить варіант для перегляду телевізора у вітальні, то немає сенсу переплачувати за вироби, здатні трансформуватися в повноцінне ложе. Краще зосередитись на меблях, котрі стильно й ефектно виглядають. А от для невеликих квартир, де кожен квадратний метр грає вагому роль, слід зупинитись на диванах, що можуть замінити собою ліжко.

Сучасні м’які меблі роблять дійсно зручними, вони непогано підходять для повноцінного відпочинку. От тільки потрібно підібрати оптимальну модель під себе. Якщо ви плануєте регулярно спати на дивані, переконайтесь, що:

наповнювач підходить по своїй жорсткості. М’які дивани – не кращий вибір, оскільки це шкодить осанці. Найліпшим варіантом тут будуть ортопедичні моделі, котрі підтримують спину;

на спальній поверхні відсутні великі стики. Чим краще прилягають елементи один до одного, тим менше буде різноманітних щілин та нерівностей. Для повноцінного сну це дуже важливо;

механізм трансформації працює справно, без заїдань. Проблем з розкладанням бути не повинно, все має робитись легко і надійно.

Габарити

Звісно, якщо вам потрібно вибрати диван в невелику квартиру, то краще зупинитись на компактних моделях. Досить популярні кутові меблі – вони дозволяють максимально раціонально використовувати площу приміщення. Таким чином, навіть в маленькій кімнаті можна поставити виріб, на якому з легкістю розміститься уся сім’я чи ваші гості. Окрім того, враховуйте габарити дивану в розкладеному стані – іноді трапляється так, що після трансформації меблі просто не поміщаються в приміщення.

Коли ж проблем з жилою площею нема, то сучасний ринок пропонує просто величезну кількість виробів на різний смак. Окрім того, багато компаній надають послуги з виготовлення меблів на замовлення – завдяки цьому готовий варіант підійде в приміщення з точністю до кількох міліметрів. Якщо ви обрали для себе великий диван, не бійтесь, що не зможете донести його до квартири – в такому випадку завжди можна замовити вантажні перевезення, щоб позбутись будь-яких клопотів.

Вибираємо каркас дивану

Каркас – це основа дивану. Чим він міцніший, тим надійнішою буде і сама конструкція. Як результат, збільшується і період експлуатації виробу. В основному, каркас дивану роблять із дерев’яного бруса, фанери, ЛДСП чи комбінації цих матеріалів. Оптимальний варіант – дуб чи горіх, моделі із сосни та берези дещо дешевші. Дивани з фанери та ДСП – бюджет ніші, однак не такі довговічні.

Проблема тут в тому, що перевірити якість каркасу дивану самостійно досить важко, оскільки він знаходиться під оббивкою – тут доведеться повірити виробнику. Втім, варто розуміти, що дешеві вироби точно не можуть бути зроблені з цільної деревини, а моделі середньої цінової категорії, як правило, виготовляють із комбінації бруса та ДСП. Досить міцні також металічні каркаси, однак такі вироби вельми важкі.

Яке оптимальне наповнення для дивану

Саме наповнювач впливає на комфортність лежання та сидіння. Особливо важливо підібрати підходяще наповнення, якщо диван буде використовуватись для сну. Серед найбільш популярних варіантів можна виділити:

поролон. Дешевий і недовговічний варіант – через кілька років такі моделі просядуть;

пінополіуретан. Відрізняється підвищеною пружністю, такі меблі служать значно довше, ніж поролонові дивани. Моделі бувають литими і блочними (перший варіант більш практичний);

латекс. Матеріал ідеально зберігає форму, прогин зникає практично одразу, як ви встанете;

вертикальні пружини. Класичний варіант, втім, зручністю він не відрізняється. Постійне використання таких диванів – гарантія проблем із хребтом;

пружинний блок. Надійні та досить м’які дивани. Особливо, якщо мова йде про незалежний пружинний блок з додатковими прошарками.

Оббивка

Серед найбільш розповсюджених варіантів виділяють:

рогожку (екологічно чиста й цупка тканина, однак на дотик не дуже приємна);

флок (дуже м’який матеріал, при русі ворсинок змінює колір);

шенніл (не протирається і зберігає зовнішній вигляд десятиліттями);

велюр (м’який та теплий, однак легко забруднюється);

шкіру та екошкіру і т. д.

Пам’ятайте, що оббивка повинна бути не тільки гарною, але й практичною. Ідеальний вибір – тканини, котрі не накопичують пилюку і легко чистяться.

Механізм трансформації диванів

Їх є досить багато, однак всі моделі диванів з вмонтованим механізмом трансформації ділять на чотири групи:

розкладні (книжка, єврокнижка, клік-кляк);

висувні (тік-так, дельфін, телескоп);

ті, що розгортаються (акордеон, розкладушки та ін.);

поворотні (як правило, така конструкція притаманна кутовим диванам).

Важливо, щоб розкладати диван було зручно. Окрім того, обов’язково оцініть якість фурнітури – вона повинна бути якісною та надійною.

Колір та дизайн

Звісно, тут все залежить від особистих уподобань. Втім, найкраще зупинитись на стриманих відтінках, адже такі меблі зможуть доповнити будь-який інтер’єр (навіть після ремонту чи переїзду в майбутньому). Також ми рекомендуємо дотримуватись кількох правил:

яскраві кольори виглядають ефектно, але швидко набридають – такі моделі варто брати лише для великих приміщень, де диван буде використовуватись виключно для сидіння;

в невеличкі кімнати підійдуть сірі, бежеві та інші моделі з нейтральною гамою;

якщо меблі стоятимуть поруч з вікном чи лампою, слід зупинитись на варіантах з малюнком на оббивці – так можна буде приховати бруд і потертості.

Додаткові елементи

Сучасні меблі – це не просто стиль, але й функційність. Деякі вироби комплектують різноманітними додатковими елементами, що робить їх використання максимально зручним. Мова йде про підлокітники, висувні ніші для постелі, вмонтовані міні-бари і т. д.

Чому слід замовити професійне перевезення диванів

Який би диван ви не обрали, вам знадобиться доставити його до свого дому, офісу чи квартири. Замовити послуги вантажників можна на сайті https://domslugba.com/ua/rovno/services/poslugi-vantazhnikh-perevezen-30010.html. Професійне перевезення дивану – це гарантія того, що меблі привезуть до вас цілими і неушкодженими, а у вас не виникне ніяких проблем із їх перенесенням та встановленням.