Як вибрати блендер?

На сучасній кухні використовується немало різноманітних приладів. Це і кухонні комбайни, і міксери, і кавомолки. Один з найбільш популярних пристроїв — блендер. Перед тим як купити блендер в Києві, потрібно детальніше дізнатися про існуючі моделі. Також не зайвим буде оглянути набір своїх кухонних інструментів, щоб придбати техніку з оптимальним набором функцій.

Типи блендерів

Всього існує два типи: занурюваний і стаціонарний. Перший тип при роботі тримається в руці, а його нижня частина занурюється в чашу з продуктом. Компактні розміри — головна перевага. Стаціонарні моделі мають чашу, в якій і проходить змішування або подрібнення. На відміну від першого типу, їжа не розбризкується. Такі моделі мають більші розміри.

Ключові параметри

Серед основних параметрів блендерів розрізняють:

Потужність. Від цього показника залежить, наскільки швидко будуть подрібнюватися продукти. Якщо планується подрібнювати горіхи, шоколад або лід, то потужність повинна перевищувати 400 Вт. Для приготування смузі та пюре висока потужність не потрібна.

Матеріал чаші та матеріал ніжки (для занурюваної моделі). Чаша може бути скляною або пластиковою. Кожен з варіантів має свої переваги й недоліки. Матеріал ніжки виготовляється зі сталі або пластика. Метал більш надійний.

Кількість швидкостей. Зазвичай достатньо 3-5 швидкостей, але деякі виробники пропонують моделі навіть з 20 швидкостями. Швидкість обертання насадки регулюється поворотним перемикачем.

Комплектація пристрою

Якісний блендер легко замінить великий кухонний комбайн, якщо комплектація підібрана правильно. Ідеальний набір складається з:

вінчику;

диску для збивання;

гаку для тіста;

подрібнювача;

насадки для нарізки та шинкування;

тертушки;

мірної склянки;

кришки до чаші.

Така комплектація дозволяє приготувати інгредієнти до будь-якої страви. При виборі також має значення виробник. Відомі бренди гарантують довговічність своєї продукції при дотриманні правил експлуатації.