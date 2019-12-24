Как пить Бехеровку – рассказывает АЛКОМАГ

Becherovka – очень интересный аптечный алкоголь, о котором самое время вспомнить в преддверии праздников. Растительный вкус и отличный согревающий эффект в этом время – как нельзя кстати.

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Особенности напитка

Необычный вкус напитка формируется целым комплексом растительных компонентов, который включает ромашку, семена горчицы, листья крапивы, полынь, одуванчик, шиповник, мелиссу, перечную мяту и многие другие компоненты.

Как правильно употреблять напиток

Для распития Becherovka лучше использовать небольшие рюмочки. Если вы решили пить этот ликер в чистом виде, делайте это залпом, но небольшими порциями. При этом спиртное необходимо предварительно охладить.

Разные европейские страны по-разному подходят к употреблению этого напитка. Словаки, например, подают Бехеровку со светлым пивом и считают, что это позволяет лучше раскрыть вкусовые качества ликера. Травяной напиток наливается в небольшую рюмку и подается с пивом. Сначала ликер выпивают залпом, а потом начинают распивать пиво. Хотя однозначно рекомендовать этот способ мы бы не стали, поскольку хорошее самочувствие после того вечера обеспечить будет непросто.

Бехеровка пользуется немалым успехом среди миксологов и используется в составе коктейлей. Ее часто подают в дополнении с безалкогольными тониками, вишневым, яблочным или апельсиновым соком.

Для создания всех коктейлей на основе Becherovka следует руководствоваться такими правилами:

Количество Бехеровки в составе коктейля не должно превышать четверти от общего объема напитка.

Бехеровка прекрасно сочетается с безалкогольными горячими напитками – кофе и чаем.

Этот напиток можно использовать для сиропов и мороженого.

Бехеровку не рекомендуют смешивать с другими крепкими напитками – коньяком, водкой, ромом или текилой, и даже вином.

Гастрономические пары

В классической подаче Бехеровка не нуждается в закуске. Она принадлежит к редкой категории крепких напитков, которую подают без дополнительных аксессуаров, зачастую даже без дольки лимона или апельсина.

Такую аскетичную культуру пития сформировал тот факт, что в начале своей истории Becherovka была лекарственным препаратом для лечения желудка. Естественно, фармацевты не рекомендовали употреблять с лекарством закуску, которая, к тому же, могла создать дополнительную нагрузку на организм.