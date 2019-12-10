Чому вигідніше робити ремонт в квартирі під ключ

Зараз ремонт квартир під ключ і не тільки – це клопіткий і дуже тривалий процес. Щоб уникнути більшості проблем, які можуть виникнути в процесі роботи бажано звернутися за допомогою до фахівців. Ремонтна бригада зробить все швидко і якісно, але потрібно правильно обрати компанію якій доручите свою квартиру і ремонт у ній.

Але проблема в тому, що потрібно обирати не лише за якістю виконуваних робіт, а і в залежності від вартості послуг. Далеко не всі компанії пропонують якісний результат по доступній ціні. А якщо ціни доступні, то є великий ризик, що послуги виявляться не достатньо якісними. Тому бажано звернути увагу на ще один фактор – досвід робітників і відгуки на їх попередню роботу. Якщо вони позитивні, послугами таких майстрів доцільно скористатись – є великі шанси що досвід буде позитивним.

Основні плюси ремонту під ключ в квартирі

Ремонтні роботи під ключ в квартирах стають все більш затребуваними, і не останню роль в цьому грають переваги, які отримує власник нерухомості. Серед найбільших переваг є можливість виділити наступні моменти:

Всі види робіт виконуються однією командою. Це економить час, оскільки відпадає необхідність шукати кожного фахівця окремо. Тому клопоту під час ремонту буде менше.

Вартість ремонту стає набагато менше. Цей також пов’язано з тим фактом, що працює лише одна команда, яка виконує роботу оптом і по зниженій ціні. Послуги кількох спеціалістів обійшлися би набагато дорожче.

Економія часу ще один позитивний момент, оскільки всі етапи роботи проводяться послідовно і без зупинок. Звісно, перерви робити потрібно, наприклад якщо цього вимагає технологія. Але зупинки мінімальні, тому квартира в рекордно короткі терміни буде готовою до експлуатації.

Навіть якщо з’явиться недолік пов'язаний з порушенням технології, знайти винних і вимагати компенсації буде набагато простіше, оскільки всім процесом займались одні і ті ж люди. Якщо ви звертаєтеся в різні компанії, то знайти крайнього буде дуже складно.

Проектування і ремонт обов'язково повністю узгоджується з компанією, яка буде займатися ремонтом. Хороша бригада врахує всі ваші побажання, а також буде контролювати процес. Окрім того, буде набагато легше вносити зміни. Таким чином складності в ремонті будуть зведені до мінімуму.

Головне правило для успішного і якісного ремонту – це вибір хорошої компанії. Тільки в такому випадку всі вимоги і побажання замовника будуть враховані ремонтною бригадою і втіляться в життя. Щоб обрати хороших спеціалістів часто буває достатньо переглянути фотогалерею робіт, а також прочитати відгуки клієнтів, які вже скористались послугами компанії.

Які недоліки ремонту під ключ у квартирі

Незважаючи на затребуваність послуг по ремонту під ключ, не слід забувати про недоліки подібного виду робіт, і враховувати їх під час роботи. Серед найбільших мінусів, які часто зустрічаються в подібній роботі можна виділити:

Іноді може статись так, що вартість ремонту буде більшою порівняно з самостійним виконанням певних робіт. Наприклад, якщо поклеїти шпалери самостійно, це вийде дешевше, ніж коли цю ж роботу виконають професіонали. Але потрібно враховувати, що професійна бригада виконає роботу дійсно якісно, і результат буде хорошим, чого неможна сказати про самостійно виконану роботу.

Якщо обрати компанію, яка має великий досвід роботи та кваліфікованих фахівців, то ціна на ремонт під ключ зазвичай буде високою. Але часто деякі компанії влаштовують акції які допомагають зекономити, якщо коштів обмаль.

В випадку якщо звернутись до компанії яка не дуже якісно виконує свою роботу, то є ризик отримати поганий ремонт і витратити досить значну суму.

Отже, можна зробити висновок, що ремонт під ключ – це відмінне рішення, але тільки в тому випадку, коли замовник звертається до справжніх фахівців і не шкодує грошей на матеріали і роботу. Тільки тоді шанси на те, що рівень виконаних робіт буде відмінним значно виростають.