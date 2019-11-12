Як оригінально і з розумом поєднати кухню і вітальню?

Поєднання кухні з вітальнею розширює кухонну зону: в такому приміщенні зручно готувати і приймати гостей. Цей дизайнерський прийом запозичений з студійний планувань, в яких немає внутрішніх перегородок.

Відсутність зайвих стін робить кімнати візуально ширше, світліше. А при грамотному облаштуванні ще й економить простір. Оформити кухню можна наприклад в стилі Електрика https://www.bestujevskie-sady.kharkov.ua/stil-eklektika-i-kak-budet-vyglyadet-vasha-kuxnya-v-etom-stile-2/

Ось кілька оригінальних ідей поєднання кухні і вітальні.

Барна стійка

Встановіть замість стіни, що розмежовує кухню і вітальню, барну стійку. Використовуйте моделі, які підходять за матеріалом і відтінку решті кухонної фурнітури, або П-подібний обробний стіл, одна зі сторін якого буде виконувати роль стійки.

Важливо! Якщо приміщення невелике, від повноцінного обіднього столу доведеться відмовитися. Якщо кухня простора, можете встановити відразу і стіл, і стійку.

Барна стійка виконує відразу 2 функції:

додаткового або основного столу;

ще одного місця для зберігання речей.

Не підійдуть такі меблі тільки для сімей з маленькими дітьми або літніми родичами (їм буде незручно сидіти на високих стільцях, що додаються до барної стійки).

Приєднання балкона до кухні

Строго кажучи, це розширення кухонної зони, а не приєднання до неї вітальні. Вітальня в цьому випадку залишається окремою повноцінною кімнатою. У приєднаний балкон або лоджію поставте м'який диванчик, столик і сміливо приймайте гостей.

Важливо! Якщо для приєднання не потрібно зносити стіну, це дуже простий варіант зміни інтер'єру. Але і для нього потрібне узгодження перепланування.

Не забудьте також, що якщо робите з лоджії куточок для гостей, приміщення варто утеплити.

Кухонний острів

Часто частину вітальні приєднують до кухні, але можна зробити і навпаки. Кухонний острів посередині кімнати вдало буде виглядати в просторих апартаментах зі студійним плануванням. Так як плиту, холодильник і мийку переносити в центр незручно, ви можете виділити в окрему зону бар, столик для прийняття їжі, полки для зберігання деяких продуктів і речей.

Перегородки

Якщо у вашій квартирі стіну між вітальнею і кухонною зоною зносити не можна, об'єднати ці дві частини апартаментів все ще можна. Для цього використовуються, наприклад, розсувні перегородки.

Перегородки займають менше місця, ніж двері, оскільки відкриваються паралельно стіні ж. Крім того, їх можна зробити скляними або напівпрозорими, і тоді вони будуть пропускати світло, а вітальня і кухня візуально будуть сприйматися як одне приміщення.

Важливо! Якщо план квартири дозволяє, встановіть перегородки тільки на половину стіни.

Диван

За допомогою цього буденного предмета інтер'єру можна легко розділити простору кухню на дві частини. Диван ставлять посередині кімнати, а інші меблі розташовують з одного боку до нього, а з іншого – від нього. Яскравий приклад того, як виглядає такий інтер'єр – квартира Моніки з серіалу "Друзі".

Умовне зонування

Стильні та зручні ті кухні-вітальні, в яких одна зона плавно переходить в іншу. Їх можна легко створити в квартирах-студіях або традиційних апартаментах, в яких стіну між кімнатами знесли. При цьому поділ між двома зонами роблять умовним:

За допомогою архітектурних споруд. Ставлять при проході в кухню арку або встановлюють цю зону на спеціальному подіумі.

За допомогою кольорових блоків. Кольорове оформлення підбирають таким чином, щоб явно було видно перехід.

За допомогою освітлення. Акцентуйте увагу за допомогою декоративних світильників біля обідньої зони, крісла для читання, тощо До цього ж способу відносять дзеркала, які відбивають світло і здатні візуально розширити приміщення.

Джерело: https://www.bestujevskie-sady.kharkov.ua/