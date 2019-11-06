Дівчина пофарбувала очі в синій колір і втратила зір

Фото: @amber__luke

Мешканка австралійського штату Новий Південний Уельс зробила татуювання на очах і позбулася зору на три тижні. Про це повідомляє Daily Mail.

24-річна Ембер Люк (Amber Luke) витратила на трансформацію тіла 26 тисяч доларів. Дівчина набила на тілі 200 татуювань, збільшила груди і змінила форму щік, губ і вух.

Люк, яка називає себе білим драконом з блакитними очима, стверджує, що фарбування очних яблук в синій колір виявилося найбільш небезпечною процедурою. «Я навіть не знаю, як описати вам те, що я пережила, - розповідає австралійка. - Коли чорнило потрапили в очне яблуко, здавалося, що тату-майстер почав втирати мені в очі десяток осколків скла».

Сеанс тривав 40 хвилин. "Це було дуже боляче. У кожне око мені зробили по чотири ін'єкції. На жаль, татуювальник занадто глибоко загнав чорнило в очне яблуко, - стверджує вона. - Якщо процедуру виконують за правилами, людина не повинна осліпнути. Я втратила зір на три тижні, це було жахливо».

Австралійка мріє повністю забити своє тіло татуюваннями до березня 2020 року, проте більше не планує робити екстремальні модифікації. «Більше ніяких розрізання язика і татуювань на очних яблуках», - підсумувала вона.

Мати Люк зізналася, що заплакала, коли її дочка пофарбувала очі синім чорнилом. «Я задала їй банальне запитання: "Навіщо ти витворяєш подібне зі своїм тілом, знаючи, наскільки це небезпечно?"» - згадує вона. - Але ми, батьки, знаємо, що деякі діти роблять по-своєму незалежно від того, що їм говорять оточуючі».

Люк підкреслила, що за останні десять років вона перетворила себе в людину, якою мріяла стати. «Я ненавиджу свою колишню зовнішність, - каже вона. - Але мені належить ще довгий шлях трансформації. Я не турбуюся про те, як буду виглядати в старості. Не думаю, що хоч хтось буде виглядати "миленько" в 70 років. Моє тіло - єдине, що я заберу з собою в могилу».

У травні повідомлялося , що мешканка англійського міста Уікфорд, графство Ессекс, зробила татуювання у неперевіреного майстра і заразилася смертельно небезпечною інфекцією. Татуювальник знехтував нормами гігієни і перед роботою не обернув апарат з голкою захисною плівкою.