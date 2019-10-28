75-літня корейка посіла друге місце на змаганні бодібілдерів

Мешканка Південної Кореї в 75 років посіла друге місце на змаганні бодібілдерів. Про це повідомляє AsiaOne.

Лім Чен-со (Lim Jong-so) стала відвідувати спортзал, щоб впоратися з болями, викликаними стенозом хребетного каналу. «Перший час було так боляче, що я кричала, коли робила вправи, - стверджує вона. - Але я була готова на все». За словами жінки, вона розуміла, що якщо не потерпить зараз, потім буде гірше.

«Одного разу тренер поцікавився у мене:" Як твоя нога?" - розповіла Лім. - І знаєте що? Болю більше не було! Після цього тренер запропонував їй взяти участь в змаганнях бодібілдерів. Лім бентежило те, що доведеться виступати в бікіні і на високих підборах, проте в підсумку вона погодилася і на одному з конкурсів посіла друге місце серед жінок від 38 років і старше.

«Я бачу, що багато хто відмовляється від чогось, коли стають старшими, - говорить Лім. - Вони думають: "Ну ось і старість, тепер я ні на що не годжуся". Я б хотіла сказати їм, що навіть в старості нема потреби від чогось відмовлятися. У всіх є мрії, потрібно просто продовжувати до ним прагнути».