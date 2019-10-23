Родина з Китаю помилково заживо поховала дитину

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Сім'я з міста Лайу в провінції Шаньдун, Китай, помилково заживо поховала дитину, але її врятували місцеві жителі, які почули крик з-під землі. Про це повідомляє видання The Mirror.

Жителі села Нанбаіта Цзяо Сінлу (Jiao Xinglu) і Чжоу Шандун (Zhou Shangdong) 21 серпня збирали гриби в горах і побачили могилу новонародженого.

Почули з-під землі звук, що нагадує гавкіт собаки. Коли на місце прибули їхні друзі та родичі, вони запідозрили, що під землею знаходиться дитина і вирішили розкопати його.

Ксінглу голими руками розкопав землю і витягнув картонну коробку, в якій лежав хлопчик.

Новонародженого доставили в лікарню на лікування. Він важив півтора кілограма і страждав від анемії і жовтяниці. При цьому у нього не було вроджених захворювань.

Зараз дитині два місяці, він став важити чотири кілограми, і його здоров'я відновилося.

Коли місцева поліція оголосила про розшук сім'ї дитини, в дільницю з'явився чоловік, який повідомив, що доводиться хлопчикові дідусем. Він розповів, що хлопчик народився з серйозною легеневої інфекцією, не міг ні їсти, ні пити, і його підключили до апарата штучної вентиляції легенів. Дитина нібито померла на другий день, і сім'я поховала його. При цьому у хлопчика, за словами старого, є здоровий брат-близнюк.

Поліцейські перевіряють, чи відповідають дійсності заяви чоловіка та проводять розслідування.

Лікар, яка проводила обстеження дитини після його виявлення, виявила бажання усиновити хлопчика. Однак після того, як з'явився дідусь дитини, невідомо, з ким в результаті залишать новонародженого.