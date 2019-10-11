Хлопчику, який народився з трьома ногами, зробили операцію

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У московській лікарні прооперували хлопчика, який народився з трьома ногами. Про це повідомляє інформаційне агентство «Москва» з посиланням на прес-службу столичного Департаменту охорони здоров'я.

У повідомленні говориться, що дитина з'явилася на світ з трьома ногами, подвоєною сечостатевої системою і без анального отвору. На середній нозі було дві п'яти, через що лікарі припустили, що спочатку в утробі розвивалися близнюки, але в підсумку сформувався тільки один плід.

Вагітність матері протікала нормально. Проблему помітили на УЗД, проте жінка вирішила народжувати. Сім'я породіллі підтримала таке рішення.

У першу добу після народження лікарі вивели дитині петлеву сігмостому (фрагмент кишечника, який виводиться з черевної порожнини назовні, щоб з організму могли виходити випорожнення і гази, - прим. Лента.ру ), мати навчилася користуватися калоприймачем.

Дитина нормально харчувалася, посміхалася і додавала у вазі. Коли хлопчикові було місяць, батьки відвезли його з рідного міста на лікування в Москву. У серпні 2018 року хірурги видалили дитині зайву ногу.

У лютому 2019 року пацієнта привезли на другу операцію: урологи вирішили проблему подвоєння сечостатевої системи. У вересні почався третій етап лікування. Лікарі обстежили хлопчика і призначили план операції.

Через 14 тижнів дитині планують видалити сігмостому. В результаті хлопчик отримає можливість жити повноцінним життям. Дитина вже ходить, пізнає світ і проявляє допитливість.

«У вересні вони з мамою приїхали на третій етап. Хлопчику вже рік і два місяці. Він ходить, пізнає світ, проявляє допитливість. Прийшов час усунення аноректального пороку. Лікарі провели масштабне обстеження і намітили чіткий план операції. 1,5 години ювелірної, копіткої і злагодженої роботи в операційній, потім три доби у відділенні реанімації. Малюк буде проходити лікування під наглядом фахівців у своєму рідному місті», - сказали в прес-службі.

Через 14 тижнів пацієнта чекає видалення сігмостоми. Завдяки сучасним можливостям медицини, найвищої кваліфікації фахівців, наявності необхідного обладнання, ця дитина отримає можливість жити повноцінним життям і радувати своїх близьких.