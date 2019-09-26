Через укус комахи жінка втратила пальці рук та ноги

У Британії жінці ампутували ноги і фаланги пальців після того, як вона попрацювала в саду. Як повідомляє Daily Mirror, 68-річна Сьюзан Баттері доглядала за садом і під кінець дня відчула нездужання. Вона вирішила, що у неї грип, оскільки симптоми були схожі. Лікарі, в свою чергу, порахували, що у Баттері алергія. Однак на наступний день жінка опинилася в реанімації, де її ввели з штучну кому. З'ясувалося, що Баттері підхопила некротичний фасциит, який спровокував укус комахи. Вона провела в лікарні 8 місяців і перенесла 60 операцій, в результаті яких їй ампутували ноги і видалили фаланги пальців рук.

За її словами, незважаючи на те, що трапилося, вона не перестала любити садівництво. Після того, як їй встановили протези, Баттери знову почала проводити багато часу в саду, однак тепер звертає пильнішу увагу на дзижчання в кущах.