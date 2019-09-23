Зубні ліки викликали посиніння крові

Фото: The New England Journal of Medicine

Мешканка американського штату Род-Айленд поскаржилася на те, що її кров набула синього кольору після вживання препарату від зубного болю. Про це повідомляє сайт NBC News.

25-річна жінка взяла безрецептурний знеболюючий, щоб позбутися від зубного болю. На наступний ранок вона відчула себе погано і звернулася до відділення невідкладної допомоги.

Шкіра пацієнтки мала синюватий відтінок. Рівень кисню в крові жінки виявився 88 відсотків, в той час як нормальний показник близький до 100 відсотків. У пацієнтки взяли аналіз крові з вен і артерій, і вона виявилася темно-синього кольору.

Лікар Отіс Уоррен (Otis Warren) діагностував у пацієнтки метгемоглобінемію - стан, при якому залізо в крові змінює форму і не може зв'язувати кисень, щоб розносити його по організму. Це означає, що тіло відчуває нестачу кисню, навіть якщо у людини немає проблем з диханням.

Повторне вимірювання рівня кисню в крові жінки показало, що цей показник знизився до 67 відсотків. Як виявилося, прийнятий пацієнткою засіб для лікування зубного болю містив бензокїн, один з побічних ефектів якого - метгемоглобінемія.

Жінці внутрівенно ввели препарат під назвою «метиленовий синій», і вже через кілька хвилин вона повідомила, що відчуває себе краще. Тоді їй поставили ще один укол і залишили на ніч у лікарні. На наступний ранок пацієнтку відпустили додому і направили до стоматолога.

Бензокаїн не єдиний препарат, який може викликати метгемоглобінемію. Дослідники досі не знають, чому виникає подібний ефект. Метгемоглобінемія може з'явитися і при низьких, і при високих дозах препарату, і може трапитися, навіть якщо раніше препарат не викликав у людини такої реакції.