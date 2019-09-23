В Індії народилася дівчинка з чотирма ногами і трьома руками

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В індійському штаті Раджастан на світ з'явилася дитина з чотирма ногами і трьома руками. Про це повідомляє The Mirror.

Немовля з'явилося на світ в одній з державних індійських лікарень. Разом з дівчинкою 24-річна жінка народила здорового хлопчика. Лікарі припустили, що спочатку повинна була народитися трійня, але два плоди з'єдналися. Відзначається, що за час вагітності жінка жодного разу не зробила УЗД, тому не знала про виниклі проблеми.

Додаткові кінцівки знаходяться на грудях і животі дитини. Їх збираються видалити за допомогою операції. Спочатку у дівчинки також були проблеми з диханням, проте її підключили до кисню, і стан життєво важливих органів стабілізувався.