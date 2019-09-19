94-річна прабабуся набила татуювання з нагадуванням про сина та чоловіка

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Літня мешканка англійського міста Кенілворт, графство Уорікшир, набила на зап'ясті ініціали сина і померлого чоловіка. Про це повідомляє Daily Mail.

94-річна Хільда ​​Вест (Hilda West) приїхала в місцеву студію татуювань і попросила набити що-небудь особливе в пам'ять про покійного чоловіка Ернеста. Організувати поїздку їй допомогли доглядальниці з будинку престарілих. Вона розповіла, що чоловік, з яким вона прожила 70 років, помер п'ять років тому.

«Я завжди мріяла про татуювання, - зізнається прабабуся. - Я подумала, що буде здорово наколоти ініціали Ернеста і сина Давида».

«У чоловіка день народження 14 вересня. Мені так хотілося зробити для нього що-небудь особливе, - додає Вест. - Я його дуже люблю".

Власник студії Метті Гарднер (Matty Gardner) особисто зробив татуювання у свій вихідний абсолютно безкоштовно.

«Не кожен день до тебе приходить 94-річна клієнтка», - підкреслив Гарднер.

20-хвилинний сеанс пройшов успішно. Тепер жінка не перестає дивитися на своє зап'ястя з мініатюрним татуюванням. Вона заявила, що планує прийти в салон знову: «На цьому я не зупинюся. Наступного разу я хочу метелика або павича».