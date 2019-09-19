У Шотландії семирічний хлопчик знайшов у річці схованку з коштовностями

Фото: Daily Record WS

Юний житель шотландського села Бонкл, Північний Ланаркшир, випадково знайшов у місцевій річці схованку з коштовностями. Про це повідомляє газета Daily Mirror.

7-річний Кемпбелл Бут (Campbell Booth) гуляв з батьком Гремом (Graeme) і собакою уздовж річки Калдер і помітив на поверхні води жовтий предмет. Хлопчик вирішив, що це шоколадна монетка, і вирішив дістати її з водойми.

«Я подивився уважніше і зрозумів, що це більше схоже на медаль, - згадує шотландець. - Там же ми знайшли 15 чи 16 годиників і кілька золотих та срібних ланцюжків». Кемпбелл відзначив, що він не знає приблизну вартість знахідки, проте прикраси виявилися дуже важкими.

Хлопчик передав коштовності в поліцію. «Це перша думка, яка прийшла йому в голову, - розповідає Грем. - Він припустив, що прикраси можуть належати чиїйсь бабусі. Він хотів, щоб вони повернулися законним власникам».

Інспектор Мартін Спайерс (Martin Spiers) зазначив, що в неділю, 15 вересня, знайдені речі передали в поліцейську дільницю. На даний момент влада встановлює, чи не пов'язані прикраси зі здійсненими раніше злочинами. «Хочемо похвалити хлопця за гідний вчинок, - підкреслив Спайерс. - Він правильно зробив, що передав речі в поліцію».