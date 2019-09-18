Туристів за купання голяка в Венеції оштрафували на € 3000

Два чеських туриста були оштрафовані на суму близько € 3000 ($ 3,320) за купання голяка в каналі біля площі Сан-Марко, передає CNN .

Поліцейські побачили їх стрибаючими з човна в канал. Карабінери негайно змусили їх виплисти на берег, одягнутися і пройти до поліцейської дільниці для сплати штрафу відповідно до законодавства. Туристи виявилися футбольними вболівальниками, які приїхали в Італію на матч празького клубу «Славія» проти міланського «Інтера».

Раніше в Венеції були прийняті нововведення для обмеження неправомірної поведінки туристів та зменшення кількості відвідувачів. Зокрема, було вирішено заборонити величезним круїзним суднам причалювати в історичному центрі міста.