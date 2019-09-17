10-річна дівчинка померла від зараження амебою, що поїдає мозок

Лілі Мей Аван з Техасу, 10 років, плавала в річці Бразос і озері Вітні поблизу Вако у вихідні, повідомляє представник CNW від CNN.

Дівчинка навчалась у п'ятому класі. Учні та школа глибоко сумують з приводу втрати.

"Лілі була абсолютним благом для нашої початкової школи. Вона була хорошою школяркою , але що ще важливіше, Лілі була неймовірною людиною і другом для всіх", - пише школа.

Як відомо, амеба Naegleria fowleri потрапляє в організм через ніс, подорожує до мозку і руйнує тканини мозку, повідомляє CDC. У період з 2009 по 2018 рік у США було зареєстровано 34 випадки зараження вірусом фолері Naegleria, повідомляє CDC.

А із 145 відомих випадків між 1962 та 2018 роками вижили лише чотири людини.

Для інформації. В останні роки у світі виникає все більше і більше водойм штучного походження: в літній час рукотворні ставки стають справжнім місцем паломництва для відпочиваючих і туристів. Зрозуміло, там, де безліч людей вступають в контакт з водою, завжди є ризик підхопити ту чи іншу бактеріальну інфекцію. Але навіть в тому випадку, якщо водойма має славу «безпечної», розслаблятися не варто - за відсутності конкурентів навіть у чистій на вигляд воді починають розмножуватися небезпечні паразити.