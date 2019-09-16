Ігри батька з дитиною закінчились повним паралічем для чоловіка

Фото: Місце події. Сторінка «Once Upon A Playtime» в Facebook

Ешлі Хупер (Ashley Hooper) з Південного Уельсу виявився майже повністю паралізований після того, як вдарився головою об м'яку конструкцію для лазіння, коли грав з п'ятирічною дочкою Лотті (Lottie) в дитячому центрі. Про це повідомляє видання Daily Mail.

При ударі стався компресійний перелом хребта, в результаті якого 31-річний Хупер був паралізований нижче шиї. Постраждалого доставили в лікарню і екстрено прооперували. Йому видалили кілька кісток, щоб знизити тиск, і вставили металевий стержень, який буде підтримувати шию.

Після шести тижнів в ліжку стан Хупера покращився. Він вже може рухати ногами і пальцями на ногах. Лікарі стверджують, що швидкість відновлення в таких випадках залежить від конкретної людини. Сім'я потерпілого сподівається на його повне одужання.

Ігровий центр закликає батьків грати разом з дітьми на м'яких ігрових конструкціях. Співробітники центру зібрали більше 500 фунтів (близько 40 тисяч рублів) на допомогу родині Хупера.