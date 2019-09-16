Крокодил Фіделя Кастра відкусив руку шведу

У Стокгольмі кубинський крокодил відкусив руку 79-річному шведу Ларсу Лідегрену, повідомляє Expressen .

Інцидент стався під час приватного заходу в акваріумі «Скансен». Чоловік засунув руку в басейн з рептиліями, в результаті чого крокодил схопив його і не розтискав пащу кілька секунд.

Коли чоловіка вдалося звільнити, його направили в госпіталь, де лікарі були змушені ампутувати постраждалу руку.

Як повідомили ЗМІ, в акваріумі перебувала пара рідкісних кубинських крокодилів, подарованих в 1977 році радянському космонавту Володимиру Шаталову Фіделем Кастро.

Коли рептилії підросли, тримати їх в квартирі стало неможливо, Шаталов передав їх стокгольмському акваріуму.