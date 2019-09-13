Блискавка вбила девять осіб, 23 отримали травми

В окрузі Гархва (штат Джаркханд) на сході Індії дев'ять людей загинули, 23 постраждали в результаті ударів блискавок. Про це повідомляє Hindustan Times .

Як наголошується, інцидент стався в селі Лохарпурва. Шестеро людей померли на місці, коли стихія потрапила в дерево, під яким вони сиділи. Ще двоє померли в лікарні гархвалі.

Влада штату зобов'язалися виплатити родичам загиблих компенсації в розмірі $ 5,6 тис., а також надати необхідне лікування потерпілим.

Раніше повідомлялося, що п'ять людей постраждали через удар блискавки в США .