Мати загодувала сина до смерті

У Британії в місті Манчестер мати до смерті загодувала дитину, який страждала від ожиріння. Про це повідомляє The Sun .

Як зазначається, 13-річний хлопчик з раннього віку страждав через проблеми із зайвою вагою.

Уточнюється, що вже до трьох років дитина важила більше 30 кілограм.

Згідно з виданням, лікарі порадили дитині ходити на навчання пішки, однак мати продовжувала возити його до школи на машині. Причому сама жінка називала дитину жирною і звинувачувала його в ліні.

У підсумку, школяр почав дотримуватися спеціальної дієти і займатися спортом в таємниці від матері.

Однак в результаті ожиріння у дитини розвинулася кардіоміопатія - ураження серця, яке призводить до ослаблення його функцій.

За недовгий час до смерті матір продовжувала підгодовувати свою дитину. За фактом смерті підлітка почали розслідування.