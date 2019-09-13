Крокодил розтерзав підлітка на очах у дядька

У філіппінському місті Балабак великий крокодил напав на підлітка, який рибалив. Про це повідомляє Tabloid Philippines .

Як зазначається, 15-річний підліток рибалив разом зі своїм 40-річним дядьком.

Хлопчик зайшов у воду по пояс і закинув сітку. У цей момент на нього накинувся крокодил і вп'явся іклами в його потилицю.

Уточнюється, що рептилія розтерзала юного рибалку прямо на очах у його дядька.

За його словами, він не зміг врятувати підлітка, оскільки хижак був великим, вода глибокою, а у нього були тільки рибальські снасті та сітки.

Незабаром на місце прибули співробітники поліції, які знайшли тіло підлітка. Рептилія з'їла його голову, обидві ноги і ліву руку.