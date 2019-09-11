Старіння можна не тільки зупинити, а й запустити процес омолодження

Вчені виявили докази того, що процес старіння людини можна розвернути. Про це повідомляє MedicalXpress .

Як стало відомо, це можливо завдяки рекомбінантному гормону росту людини під назвою rhGH.

Для того, що б довести це, вчені провели дослідження, в якому взяли участь дев'ять чоловік.

Повідомляється, що під час експерименту вони вживали гормони росту DHEA і ліки, що запобігають діабету, який у вигляді побічного ефекту може розвиватися від прийому препарату.

Відзначається, що через рік у сімох з дев'яти учасників знайшли скорочення жирових відкладень в тимусі (вилочкової залози). В результаті аналізи продемонстрували, що з біологічної точки зору всі учасники дослідження помолодшали на два роки.