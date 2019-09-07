У Канаді ведмідь загриз жінку

У Канаді чорний ведмідь загриз похилого віку американку, яка перебувала на відпочинку. Про це повідомляє CNN .

Як зазначається, 62-річна жінка вийшла прогулятися з собаками. Через деякий час одна з собак повернулася поранена і без господині.

Уточнюється, що співробітники поліції застрелили ведмедя, якого виявили недалеко від тіла американки.

Згідно телеканалу, правоохоронні органи розшукують інших чорних ведмедів, які також були недалеко від трупа і теж вели себе агресивно.

Крім того, вчені намагаються на основі туші вбитого звіра з'ясувати причину його агресії.