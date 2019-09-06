Як зрозуміти, що чоловік вас розлюбив

Будувати відносини - справа непроста і відповідальна. Завжди хочеться зазирнути в майбутнє і дізнатися, особливо жінкам, чи буде союз міцним і довговічним або взагалі не варто починати відносини.

Але життя чимось нагадує гру в рулетку, і ніколи не знаєш, чим обернеться твій хід. Звичайно, фіналу не передбачиш, але вловити момент, коли чоловік почав втрачати інтерес або ж просто розлюбив, можна. Адже головне - вчасно вжити заходів з порятунку відносин або піти, поки повністю не змучила себе стражданнями.

Психологи запевняють, що незважаючи на те, що всі чоловіки різні, існують певні шаблони поведінки. А також фрази, які сигналізують про те, що відносини йдуть до краху.

«Я тобі нічого не винен, а тим більше не зобов'язаний звітувати»

Наприклад, чоловік прийшов пізно додому і на питання: «Де ти був? Я переживала ... »- відповідає: « Я не повинен перед тобою звітувати». Ні, це зовсім не означає, що він був у іншої жінки. Це показує, що він просто охолов до тебе. Закоханий чоловік сказав би, що у нього справ було багато або що зустрів когось по дорозі додому. Люблячі люди не сприймають в штики кожне питання.

"Мене це не хвилює"

Представник сильної статі по природі своїй повинен захищати і допомагати своїй другій половинці. А якщо на розповіді про проблеми ти чуєш: «Це не мої турботи» або «Це твої проблеми», знай, розставання наближається. Ти і сама напевно це розумієш, але важко прийняти цей факт. Але навіщо потрібен чоловік, з яким ти все вирішуєш і робиш сама? Люблячий чоловік завжди підбадьорить, допоможе або хоча б спробує.

«Не подобається щось - знайди іншого»

Всі ми неідеальні, але, хто б що не говорив, люди здатні змінюватися і повинні це робити. Тільки дурна людина не розвивається і не працює над собою. Жінка може зробити зауваження або порадити, як краще щось зробити. Якщо чоловік не любить, скаже: «Якщо тебе щось не влаштовує, знайди іншого» або «Ну ось і шукай собі романтика, помічника, порадника ...» Таким чином чоловік маніпулює тобою і прямо висловлює свою байдужість. Люблячі люди завжди намагаються знайти компроміс, аналізують себе і поради близької людини. Звичайно, важливо ще те, як ти натякаєш на те, що потрібно щось змінювати. Ясна річ, що, якщо ти вічно чіпляєшся, подібна відповідь не змусить довго чекати.

"Я тобі не вірю"

Якщо чоловік чіпляється до кожного твого кроку, а за запізнення додому на 15 хвилин або розряджений телефон влаштовує цілий допит і на кожну твою відповідь каже: «Я тобі все одно не вірю», він просто шукає привід для сварки або прикриває свої недоліки. Закоханий повноцінний чоловік може вислухати і почути, він не влаштовує скандал через дрібниці.

"Мені все одно"

Ти просиш допомогти з вибором сукні або шпалер, а він: «Роби як хочеш, тільки швидше». Тут пахне байдужістю. У всіх питаннях, які безпосередньо його не стосуються, чоловік пропонує тобі робити так, як сама хочеш. Адже зацікавлений у своїй жінці чоловік завжди хоче брати участь в її житті і зовсім не сердитьсяя через дрібниці. Хоча смикати його за кожну дрібницю теж не варто.

«Ти себе накручуєш»

Коли ти говориш, що тебе щось не влаштовує, або відчуваєш, що він приділяє тобі недостатньо уваги, чоловік бурчить: «Ти себе накручуєш». Можливо, він і має рацію, але попроси його обгрунтувати свою точку зору. Закоханий чоловік скаже щось типу: «Просто я багато працюю і втомлююся. Але я ж для тебе стараюся». А ось той, хто охолов, почне дратуватися і звинувачувати тебе в діставанні.

«Я насправді люблю тебе»

Здавалося б, що поганого може обіцяти визнання в любові? Але прислухайся, там багато зайвих слів. Фрази з подібними вставками «Я тебе дійсно люблю» або «Звичайно, я тебе люблю» зазвичай говорять в своє виправдання. Ймовірно, чоловік намагається маніпулювати твоїми почуттями. Чоловіки зазвичай небагатослівні і, якщо люблять, просто кажуть: «Я тебе люблю».

Звісно, з прочитаного не можна робити поспішних висновків і впадати в паніку. Важливо пам'ятати, що всі чоловіки різні, та й величезну роль грає те, як ти сама з ним спілкуєшся. Будь трохи лагіднішою і всі питання вирішаться самі собою. У будь-якому випадку всі проблеми потрібно обговорювати зі своїм супутником, а не закриватися в собі і сліпо слідувати думку фахівців. Якщо ти чуєш подібні фрази лише зрідка, то у тебе немає причин для переживань.