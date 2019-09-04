У Шотландії розшукують останки відьми, що зникли з могили

Ліліас Ейді / Фото: Зображення: University of Dundee

У Шотландії розшукують останки жінки, яка загинула на початку XVIII століття після звинувачень у чаклунстві. Про це повідомляє Washington Post.

У 1704 році Ліліас Аді (Lilias Adie) заарештували за скаргою п'яною сусідки, яка стверджувала, що та викликала Сатану. Після арешту і тривалих допитів жінка зізналася, що зустрічала диявола і відвідувала шабаші відьом. Їй загрожувало спалення, однак вона не дочекалася вироку і померла у в'язниці. Історики вважають, що причиною смерті могло бути самогубство.

Останки відьми закопали в грязі на березі моря недалеко від села Торріберн в шотландському графстві Файф. Місцеві жителі боялися, що вона повстане з мертвих, тому зверху її накрили кам'яною плитою. Хоча в кінці XVI, XVII і початку XVIII століть в Шотландії стратили тисячі жінок, звинувачених у чаклунстві, могила була тільки у Аді. Всі інші відьми були спалені.

Кілька років тому археологи знайшли місце, де була похована Аді, однак там не було її останків. Антиквари розграбували могилу ще в 1852 році. Кістки продані колекціонерам в різних країнах світу, а череп зниклий у 1938 році, коли його демонстрували на виставці в Глазго.

Влада Файфа вирішили перетворити могилу Аді в меморіал і звернулися до власників останків жінки з проханням повернути їх. «Ми хочемо пам'ятник не тільки для неї, а й для всіх, хто загинув після звинувачень в чаклунстві, - говорить член ради Файфа Кейт Стюарт (Kate Stewart). - Є розуміння того, що ці люди загинули ні за що».