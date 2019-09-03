Звичайний виноград може врятувати від депресії

Допомогу в боротьбі з депресивним станом може надати звичайний виноград. Про це свідчать результати дослідження вчених з США.

Група дослідників провела аналіз нових сполук, отриманих з винограду і встановила, що вони здатні послаблювати депресію, впливаючи на нещодавно виявлені механізми, що лежать в основі захворювання.

Згідно з результатами дослідження, природний антиоксидант, що міститься в виноградній шкірці і кісточках, допомагає впоратися з депресією і тривогою не гірше медичних препаратів, які, відзначають вчені, до того ж не мають конкретно спрямованої дії, оскільки в значній мірі обмежені націлюванням на системи, які регулюють серотонін, дофамін і інші споріднені нейротрансмітери.