Розробник ігор вчинив суїцид

Розробник Алек Холовка наклав на себе руки після звинувачень в згвалтуванні. Про це повідомляє видання DTF з посиланням на Twitter-акаунт його сестри Ейлін Мері.

За словами сестри Холовки, він все життя боровся з розладом особистості. Вона також зазначила, що за кілька років терапії її брат «став новою людиною» і «дивився на життя позитивно». «Ми з усіх сил намагалися допомогти Аліку, але в підсумку він вирішив, що втратив занадто багато», - розповіла Ейлін Мері.

Незадовго до смерті Холовки розробниця та феміністка Зої Куїнн публічно звинуватила його у домаганнях. За словами Куїнн, розробник утримував її в квартирі проти волі.

Після новин про смерть Холовки і численних звинувачень з боку користувачів дівчина видалила свій Twitter-акаунт. Алек Холовка був співавтором гри Night in the Woods. За її сюжетом кішка на ім'я Мей повертається в рідне містечко після довгої відсутності і стикається з похмурими таємницями, пов'язаними з сусіднім лісом.