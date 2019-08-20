Студентську футболку Обами продали за $ 120 тис

У Далласі, США, пройшов аукціон, на якому була виставлена баскетбольна форма колишнього президента країни Барака Обами . Про це повідомляє Los Angeles Times .

У цій екіпіровці екс-глава США виступав за університетську команду.

За інформацією джерела, форма Обами була продана за $ 120 тис. Ім'я покупця невідомо. Повідомляється, що він є колекціонером спортивних аксесуарів та одягу.

Футболка колишнього президента Сполучених Штатів була виставлена ​​Пітером Нобулом, який навчався в тому ж університеті на Гаваях, що і Обама. За словами чоловіка, адміністрація навчального закладу хотіла викинути екіпіровку екс-глави держави.

Тепер Нобул планує передати частину грошей університету.

У студентські роки Обама разом з університетської командою став чемпіоном штату. Правда, екс-президент США частіше залишався на лавці запасних.