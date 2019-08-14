Хронічна втома жінки виявилася смертоносною хворобою

Емілі Корріган з чоловіком і дітьми / Фото: Фото: сторінка Emily Corrigan на Facebook

Мешканка англійського міста Мілтон-Кінс, графство Бакінгемшир, десять років приймала симптоми раку головного мозку за хронічну втому. Про це повідомляє таблоїд The ​​Sun.

32-річна Емілі Корріган (Emily Corrigan), мати чотирьох дітей, списувала сильну втому, головні болі і запаморочення на стрес раннього материнства. «У мене так часто розколювалася голова, я була зовсім без сил, - згадує жінка Але мені здавалося, що так у всіх матерів».

У Корріган діагностували астроцитому (пухлина головного мозку) в липні 2015 року, коли її невідкладно доставили в лікарню через погане самопочуття. Жінці довелося перенести дві операції на головному мозку, одна з яких була в жовтні минулого року.

Британка відвідала 30 сеансів променевої терапії і тепер проходить курс хіміотерапії. Корріган вирішила поділитися своєю історією, щоб звернути увагу оточуючих на небезпеку надмірної втоми.