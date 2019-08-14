Голодний ведмідь розкопав небіжчика і потягнув до лісу

Фото: komcity.ru

У Комсомольську-на-Амурі ведмідь розкопав могилу і потягнув небіжчика в ліс. Про це повідомляє сайт Komcity.ru.

Вночі хижак забрався на міське кладовище в районі селища Старт і викопав тіло, яке було поховано в одній з відносно свіжих могил. Залишивши на місці події лише шматки одягу, він зник у лісі. За інформацією сайту, тіло так і не знайшли.

Як повідомляють російські ЗМІ, ведмеді з'являлися там і раніше, проте до цих пір їм не дозволяли розкопувати могили. У 2015 році портал AmurMedia повідомляв, що на кладовищі в районі селища Старт помітили двох гімалайських ведмедів. Співробітники поліції відлякали їх пострілами в повітря, а потім організували чергування для охорони похоронних процесій. Через рік Komcity.ru писав, що на цьому кладовищі знову з'явився ведмідь. На цей раз тварина втекла при звуках поліцейської сирени.

У 2018 році повідомлялося , що ведмеді поламали хрести і відкопали чимало могил на кладовищі в місті Єлізово на Камчатці. На думку мисливствознавців, йшлося про не менш, ніж трьох хижаків.

У Росії гімалайські ведмеді зустрічаються в Приморському краї, а також на півдні Якутії і Хабаровського краю. Вони майже вдвічі менше бурих, мають чорну шерсть і біла пляма на грудях. У пащі гімалайського ведмедя 42 зуба, службовці для самозахисту і видобутку їжі.