В Японії ведвідь забрів у місто погуляти

Японське телебачення поінформувало про те, що на півночі країни застрелили ведмедя, який з'явився в житловому районі міста Саппоро.

Відзначається, що дика тварина з'явилося в місті з населенням приблизно в 2 млн чоловік. Коли на місце прибули представники місцевої асоціації мисливців, вони застрелили тварину.

Як уточнюється, ведмеді вже не перший раз з'являються в межах міста. Тварини здійснювали набіги на сільськогосподарські угіддя.