Я повідомляє The Daily Mail, в одному з венеціанських супермаркетів на полицях з'явилися пляшки з вином і кухлі, на яких зображений лідер нацистів і його цитати.

Цікаву продукцію виявила британка Анжела Томпсон. Щонайменше три сорти вина та кухлі із зображеннями Адольфа Гітлера та нацистських гасел.

«Я знала, що фашизм знову піднімає голову, але все ж була в шоці, коли побачила це в звичайному супермаркеті», - сказала Томпсон.

Анжела Томпсон, французька репетиторка з міста Харрогейт, штат Північний Йоркшир, сфотографувала предмети, прикрашені символами Третього рейху.

Один кухоль під назвою Tazza Del Fuhrer (Кубок Фюрера) був ціною 5 фунтів.

На винах, які продавали за ціною близько 9 фунтів за пляшку, були етикетки із зображенням Гітлера зі словами Sieg Heil та Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer!

Місіс Томпсон здійснювала покупки на популярному італійському курорті Лідо Ді Єзоло, коли натрапила на незвичні сувеніри.