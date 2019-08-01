80-літня пенсіонерка вбила та розчленувала трьох людей

Пенсіонерка, яка раніше працювала забійницею худоби, була затримана після того, як поліція знайшла частини тіла чоловіка, який знімав у неї житло. У будинку у жінки були знайдені сліди замитої крові, що збігається з кров'ю убитого.

Як повідомляє РІА «Новости», 80-річна жителька Хабаровська вбила і розчленувала 52-річного квартиранта. При затриманні розкидала п'ятьох поліцейських.

Як стало відомо, її звинувачують у вбивстві трьох осіб і нарузі над їх тілами.

«У березні 2013 року обвинувачена вбила свою 77-річну знайому, яка тимчасово проживала в її квартирі. Вбивства відбувалися сокирою, тіла розчленовувалися і викидалися», - пишуть ЗМІ.

Жертвою скаженої бабусі також стала восьмирічна сусідка по під'їзду, з якої у жінки в 2005 році виник конфлікт.