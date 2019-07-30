1,5 кілограма золотих прикрас витягли із шлунка жінки

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Мешканка індійського штату Західна Бенгалія проковтнула 1,6 кілограма прикрас, монет та інших предметів. Про це повідомляє видання Hindustan Times.

22-річна Руні Хатун (Runi Khatun) потрапила до лікарні зі скаргами на біль в животі і нудоту. Після кожного прийому їжі у неї починалася блювота. Рентген показав, що в животі жінки знаходяться металеві предмети.

Під час хірургічної операції з її шлунка дістали 69 ланцюжків, 80 сережок, 46 монет, вісім медальйонів, 11 кілець для носа, п'ять браслетів і наручний годинник, пише Daily Mirror. Сумарна вартість всіх знайдених предметів оцінюється в 53 тисячі фунтів стерлінгів.

Жінка зізналася лікарям, що проковтнула їх.

«Ми помітили, що стали пропадати прикраси, - стверджує один з її родичів. - Але вона нічого не говорила і починала плакати щоразу, коли ми про це питали». Лікарі направили пацієнтку до психіатра.