Неповнолітні заради приколу накачали шестирічного хлопчика повітрям

В Індії, як повідомляє India TV News, зсилаючись на інформацію поліції, діти накачували повітря в дитину за допомогою повітряного компресора через пряму кишку під час гри.

Інспектор поліції міліції Bhanwar Kua, Санджай Шукла, заявив, що хлопчик був ідентифікований як Kanha Yadav.

"Батько загиблого працює на фабриці в промисловій зоні Палди і живе з родиною в приміщеннях. Згідно з початковим розслідуванням, ми дізналися, що друзі хлопчика наповнювали йому черевце повітрям, вставляючи насадку повітряного компресора в його пряму кишку, коли вони грались», - сказав він.

Після інциденту хлопчик був доставлений до урядової лікарні Махараджа Йешвантрао (MY), де він помер, додав інспектор.

Його тіло було відправлено на експертизу, сказав Шукла, додавши, що як тільки надійде його протокол з аутопсії, буде відома точна причина його смерті.

Батько хлопчика Рамчандра Ядав сказав, що коли він спав, двоє друзів його сина привели його додому.

"Живіт у нього набряк. Я негайно відвіз дитину до лікарні", - сказав він.

"Мені стало відомо, що його товариші закачували в нього повітря за допомогою повітряного компресора на заводі", - додав Ядав.