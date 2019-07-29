Померла найрозумніша собака у світі

У США в штаті Південна Кароліна померла собака по кличці Чейзер. Про це повідомляє Independent .

Як зазначається, її прозвали геніальною собакою в світі, оскільки вона знала більше тисячі слів.

Уточнюється, що господар дресирував її за унікальною методикою. Щоденно займався з нею по чотири-п'ять годин.

Чоловік показував собаці різні предмети, 40 разів вимовляв їх назви , а опісля ховав і просив знайти. Таким чином, Чейзер навчилася розуміти 1022 слова.

Собака померла у віці 15 років природною смертю.