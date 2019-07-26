Леопард-людоїд вдерся у будинок і вбив чоловіка

В індійському Раджастхані леопард забрався в житловий будинок і вбив дорослого чоловіка, передає The Times of India .

Уточнюється, що господар будинку спав, коли хижак схопив його за шию і виволік на вулицю.

Сусіди, які прибігли на крики рідних загиблого, вирушили на пошуки і знайшли труп біля лісу. Леопард на той час встиг з'їсти ногу вбитого і втік.

Місцеві жителі охрестили тварину людожером і зажадали від влади ліквідувати леопарда.

Після інциденту біля села розставили пастки, леопарда також вистежують мисливці з транквілізаторами.