Вагітна сходила на масаж ніг, впала в кому і через півроку померла

Фото: з особистого архіву

У місті Чіангмай на півночі Таїланду вагітна жінка сходила на масаж ніг, впала в кому і через півроку померла. Про це повідомляє таблоїд The ​​Mirror.

11 січня 25-річна Віраван Кедкесрі (Wirawan Kedkesri) втратила свідомість під час масажу ступень і гомілок. Її негайно доставили в лікарню. У відділенні швидкої допомоги пацієнтка перенесла інсульт і зупинку серця, через що у неї стався викидень. Лікарі діагностували у неї тромбоемболію легеневої артерії .

Кедкесрі впала в кому, і через півроку рідні вирішили, що у жінки немає шансів на відновлення. У п'ятницю, 19 липня, вони відключили її від апаратів життєзабезпечення. «Нам було складно прийняти це рішення, - підкреслила її тітка Чайват Кам'яно (Chaiwat Khamya). - Однак тепер вона спочиває з миром».

Місцева поліція висунула звинувачення проти масажистки Сутані Каві (Suthanya Kawee), яка обслуговувала загиблу. Влада Таїланду припускає, що Каві була недостатньо кваліфікована для проведення масажу вагітним жінкам.