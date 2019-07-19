Вокруг света за один глоток

Вино, неверное, самый многогранный алкогольный напиток, который не перестает удивлять все новыми и новыми вкусовыми оттенками и открываться в самых неожиданных сочетаниях. Сегодня эксперты расскажут о том, какие вина можно подавать к такой популярной сейчас азиатской кухне кроме традиционного саке.

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Тайский привет

Если вы хотя бы раз пробовали тайскую кухню, то наверняка согласитесь, что ее лучшее определение – это острота. В ней много супов с лапшой, морепродуктами, мясом, овощами и лаймом. К счастью, есть вина, которые не только смогут интересно дополнить такие неординарные блюда, но и смягчить их характер. Это полусухой Рислинг или Пино Гри.

Индийский привет

Индусам одной остроты было мало, поэтому они решили разнообразить ее огромным количеством пряностей, специй и масел. Получилась та еще вкусовая бомба. По сравнению с тайской кухней, индийская считается более насыщенной и жирной, поэтому вина к ней нужно подбирать более интенсивные – Шардоне или Гевюрцтраминер.

Не стоит забывать о самой главной «изюминке» индийской кухни – вездесущем карри. К этой приправе и соусу на его основе мы советуем подавать Совиньон Блан или Шираз.

Привет из Японии

В первую очередь, японская кухня знакома нам роллами и суши, которые буквально заполонили наши рестораны. Вкусовую основу этих блюд составляют рис и сырые морепродукты. Это блюда с нейтральным и ненавязчивым вкусом, и вина к ним следует подавать такие же. Мы рекомендуем остановить свой выбор универсальном Рислинге, легком Пино Гриджо и игристых розовых винах.

Конечно, роллами японская кухня не ограничивается. Она также представлена весьма достойными мясными блюдами, приправленными пикантными пряными соусами. В этом случае уместным вариантом станет красное вино, например, Темпранильо или Пино Нуар.

Напоследок о классике

Когда заходит разговор о винах для азиатской кухни, первым делом в голове всплывает саке. Изначально мы не хотите ограничивать себя этим очевидным сочетанием, тем более, что саке нельзя назвать вином в традиционном понимании этого слова. Тем не менее, это напиток отлично подойдет для блюд с парным лососем или десертов. А вот от морской экзотики его лучше спрятать подальше.