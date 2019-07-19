У Британії вперше народилася дитина без матері

Кадр: Jeanie Finlay / YouTube

Трансгендер Фредді МакКоннелл, який вважає себе чоловіком, домагається в суді, щоб його визнали батьком новородженої ним дитини. Це перший подібний випадок в британській практиці, повідомляє таблоїд Daily Mail.

МакКоннелл був народжений жінкою, але після 25-річного віку у нього з'явилася впевненість у тому, що насправді йому треба було бути чоловіком. Він почав гормональну терапію, відростив бороду і зробив пластичні операції, але не позбавив себе можливості виносити і народити дитину.

Незабаром після того, як його визнали чоловіком по закону, трансгендер завагітнів, скориставшись послугами банку сперми. Виносивши і народивши дитину, він став домагатися того, щоб ні в яких документах не значився як «мати». Якщо Верховний суд винесе рішення на його користь, його син буде першим громадянином Великобританії, який офіційно не матиме матері.

Про всі процеси вагітності, пологів і про своє життя в цілому Фредді зняв документальний фільм під назвою «Морський коник», - у тварин цього роду потомство виношують самці.