Шафа-купе з нішею під TV – чудовий спосіб оптимізувати життєвий простір

Тренд інтер’єрної моди – розширення життєвого простору – затвердився як невід’ємна філософія життя сучасної людини. Тому виробники меблів цілеспрямовано розробляють нові моделі, котрі органічно поєднують декілька функцій. Мова йде не лише про популярні меблі-трансформер. Одна з пропозицій вітчизняного меблевого ринку, кількість прихильників якої незмінно зростає, – шафа-купе з нішею під телевізор.

Наскільки зручними є шафи-купе з нішею під телевізор?

Ці моделі – стильні та прагматичні предмети інтер’єру, котрі гармонійно поєднують два різних функціональних призначення: вони є чудовою системою зберігання і підставкою під телевізор. Окрім економії площі приміщення, в якому вони будуть розміщені, шафи-купе з ТВ-зоною дають можливість зберегти певну суму коштів, оскільки замість двох предметів меблів досить придбати один універсальний, що виступає не лише місцем зберігання власних речей та побутових предметів, але й місцем розміщення TV.

В залежності від габаритів та конструкції шафи-купе з нішею під телевізор можуть бути розміщеними у вітальні, спальні чи дитячій кімнаті.

Сучасні виробники пропонують найрізноманітніші моделі, серед яких досить легко знайти саме ту, що буде повністю відповідати саме вашим потребам. Зайдіть на сайт, скажімо, інтернет-магазину «FlashNikaМеблі» (https://flash-nika-mebel.ua/uk/furniture/shkafy-kupe-s-nishej-pod-televizor), і ви зможете переконатись в цьому особисто.

Які різновиди моделей пропонує меблевий ринок?

Шафа-купе з поличкою посередині. Телевізор розміщується на додатковій полиці, або на тумбі з полицями чи шухлядами, чи на невисокій вбудованій шафі. При купівлі потрібно звертати увагу на розмір місця під ТВ – чим воно більше, тим меншими будуть центральні полички або шухляди над поличкою і під нею. Моделі з двома полицями – безпосередньо під ТВ і для розміщення ноутбука. Кутова шафа-купе. Дуже зручна й естетична модель, оскільки робить «глуху зону» кута кімнати візуально насиченою і привабливою. Складністю є розміщення зони відпочинку навпроти шафи, адже фактично телевізор буде встановлений в кутку, а через нішу, в яку він занурений, перегляд буде частково обмежений. Цікавими є радіальні моделі з нішею для плазмового екрану. Вони будуть органічними у великих вітальнях, навпроти яких доречно розмістити кутовий диван і журнальний столик овальної форми. Не дуже поширений варіант через конструктивну складність – вбудоване купе з нішею під телевізор. Їх перевага в тому, що дозволяють максимально раціонально використовувати площу кімнати. Виробляються лише на замовлення. Шафа з вбудованим навісним телевізором. Зразок набуває все більшої популярності серед користувачів, оскільки є не лише естетично привабливим, а й максимально функціональним.

Завдяки тому, що на українському ринку з’являється все більше моделей шаф-купе з найрізноманітнішими опціями, користувачі мають можливість організувати свій життєвий простір з максимальною зручністю, враховуючи особисті потреби і особливості умов проживання.