Рідкісна хвороба змусила дівчинку ховатися від сонця

Фото: SWNS.com

В англійському графстві Норфолк дівчинка народилася без райдужної оболонки очей і змушена щодня носити сонцезахисні окуляри. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Дворічна Рианнон Кей (Rhiannon Kay) страждає рідкісним вродженим захворюванням анірідія, яке супроводжується світлобоязню. Через відсутність райдужної оболонки її очі не можуть контролювати інтенсивність надходження світла. Батьки ретельно стежать, щоб в денний час у будинку були опущені жалюзі. Вирушаючи на вулицю, дівчинка в будь-який час року надягає головний убір і сонцезахисні окуляри.

З віком у юної Кей розвинувся ністагм (мимовільні рухи) і катаракта. До всього іншого, у дівчинки короткозорість. Лікарі стверджують, що анірідія може спровокувати рак нирки. «Страшно припустити, що твоя дитина може захворіти на рак», - зізналася 36-річна мати дівчинки Тереза Кей (Teresa Kay).

«Однак у неї дуже гострий слух. Вона може почути, як біля нашого будинку зупинилася машина, хоча я цього не чую», - підкреслила Тереза.

Анірідія зустрічається лише в одного з 75 тисяч дітей по всьому світу. Хвороба супроводжується вираженим зниженням гостроти зору, світлобоязню, горизонтальним ністагмом і іноді вродженої глаукомою.